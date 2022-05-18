Щербакова поздравила Загитову с 20-летием, выложив совместное видео с яхты в Дубае

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поздравила с 20-летием другую победительницу Игр Алину Загитову.
Щербакова поздравила Загитову с 20-летием, выложив совместное видео с яхты в Дубае
  • РИА Новости

Щербакова в своём Telegram-канале выложила видео с яхты в Дубае. Фигуристки в настоящий момент отдыхают в Объединённых Арабских Эмиратах, с ними также находится Дарья Усачёва. 

18 мая Алине Загитовой исполнилось 20 лет. За свою карьеру она завоевала все возможные титулы в фигурном катании. В 2017 году Алина выиграла финал Гран-при ISU, а в 2018-м одержала победу на Олимпийских играх и стала чемпионкой Европы. Год спустя воспитанница Этери Тутберидзе добавила в свою копилку золото чемпионата мира.

Ранее Щербакова показала видео с исполнением циркового трюка на трапеции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить