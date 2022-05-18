Щербакова поздравила Загитову с 20-летием, выложив совместное видео с яхты в Дубае

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поздравила с 20-летием другую победительницу Игр Алину Загитову.

Щербакова в своём Telegram-канале выложила видео с яхты в Дубае. Фигуристки в настоящий момент отдыхают в Объединённых Арабских Эмиратах, с ними также находится Дарья Усачёва.

18 мая Алине Загитовой исполнилось 20 лет. За свою карьеру она завоевала все возможные титулы в фигурном катании. В 2017 году Алина выиграла финал Гран-при ISU, а в 2018-м одержала победу на Олимпийских играх и стала чемпионкой Европы. Год спустя воспитанница Этери Тутберидзе добавила в свою копилку золото чемпионата мира.

Ранее Щербакова показала видео с исполнением циркового трюка на трапеции.