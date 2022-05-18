Слуцкий: у Фернандеса было какое-то нечеловеческое самопожертвование ради ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее тренировавший ЦСКА, отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с московским клубом.

«У нас с Марио трепетные отношения. Грустно очень. Весь российский футбол потерял уникального футболиста, который помог нашей сборной добиться уникального результата», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что после перелома челюсти футболист уже не так активно вступает в следующие единоборства.

«А у Марио какое-то нечеловеческое самопожертвование ради клуба и футбола, команды. Это самый бесконфликтный футболист, с которым я когда-либо работал. У меня чувство внутреннего опустошения и грусти, потому что как будто какую-то часть меня вырвали», — добавил Слуцкий.

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и с непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее Александр Головин прокомментировал решение Фернандеса приостановить карьеру.