Ветеран ЦСКА об отъезде Фернандеса: и слава Богу, столько матчей из-за него мы проиграли

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал отъезд защитника команды Марио Фернандеса в Бразилию.

«И слава Богу! Корреспонденты сделали из него какого-то идола, супер-Марио. Он не играет в обороне — не умеет, всё проигрывает. Его игра — для кухарок. Сколько мы из-за него проиграли матчей! И сборная сколько проигрывала», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Марио подключается к атаке как свободный художник, забыв об обороне. По мнению ветерана, последний матч с «Краснодаром» (0:1) был проигран из-за Фернандеса.

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он заявил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и с непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее ЦСКА опубликовал прощальное видео с Фернандесом.