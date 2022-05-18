Матыцин выразил Вяльбе благодарность за плодотворную работу на посту главы ФЛГР

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал переизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на новый срок.
Матыцин выразил Вяльбе благодарность за плодотворную работу на посту главы ФЛГР
  • РИА Новости

«Поздравляю Вяльбе с переизбранием на пост президента ФЛГР. Под её руководством федерация проделала большую работу по развитию и популяризации лыжных гонок в нашей стране. Этот вид спорта стал одним из самых популярных в нашей стране. Выражаю Елене искреннюю благодарность за плодотворную работу и желаю дальнейших успехов», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он также отметил, что Вяльбе сумела собрать вокруг себя команду профессионалов, благодаря которой сборная России по лыжным гонкам показывает высокие результаты на международной арене.

54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые).

Ранее серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных прокомментировал переизбрание главы ФЛГР Вяльбе на новый срок.

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