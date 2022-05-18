Матыцин выразил Вяльбе благодарность за плодотворную работу на посту главы ФЛГР

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал переизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на новый срок.

«Поздравляю Вяльбе с переизбранием на пост президента ФЛГР. Под её руководством федерация проделала большую работу по развитию и популяризации лыжных гонок в нашей стране. Этот вид спорта стал одним из самых популярных в нашей стране. Выражаю Елене искреннюю благодарность за плодотворную работу и желаю дальнейших успехов», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он также отметил, что Вяльбе сумела собрать вокруг себя команду профессионалов, благодаря которой сборная России по лыжным гонкам показывает высокие результаты на международной арене.

54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые).

Ранее серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных прокомментировал переизбрание главы ФЛГР Вяльбе на новый срок.