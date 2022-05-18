Бессмертных исключил, что россиян допустят до соревнований в случае ухода Вяльбе

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Серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных прокомментировал переизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на новый срок.
Бессмертных исключил, что россиян допустят до соревнований в случае ухода Вяльбе
  • РИА Новости

«Переизбрание Вяльбе совершенно справедливое. Эта безальтернативность не напрягает. Пока она даёт результат, можно переизбирать. Не представляю, что российских спортсменов допустят только при условии ухода Елены Валерьевны. Это исключено», — цитирует Бессмертного «ВсёПроСпорт».

По его словам, у спортсменов нет недостатка мотивации, все надеются, что всё разрешится и нужно быть готовым показывать высокие результаты. Он отметил, что нельзя сидеть на месте и думать, что всё плохо.

54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые).

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал переизбрание Вяльбе на новый срок.

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