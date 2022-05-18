Бессмертных исключил, что россиян допустят до соревнований в случае ухода Вяльбе

Серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных прокомментировал переизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на новый срок.

«Переизбрание Вяльбе совершенно справедливое. Эта безальтернативность не напрягает. Пока она даёт результат, можно переизбирать. Не представляю, что российских спортсменов допустят только при условии ухода Елены Валерьевны. Это исключено», — цитирует Бессмертного «ВсёПроСпорт».

По его словам, у спортсменов нет недостатка мотивации, все надеются, что всё разрешится и нужно быть готовым показывать высокие результаты. Он отметил, что нельзя сидеть на месте и думать, что всё плохо.

54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые).

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал переизбрание Вяльбе на новый срок.