«Ессентуки» проведут один матч на нейтральном поле за драку с фанатами СКА

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту, который произошёл после матча 30-го тура ФНЛ-2 между ростовским СКА и «Ессентуками» (2:1).
«Ессентуки» проведут один матч на нейтральном поле за драку с фанатами СКА
  • РИА Новости

«За необеспечение порядка и безопасности, а также неподобающее поведение команды ФК «Ессентуки» оштрафован на 75 тыс. рублей и обязан провести один матч на нейтральном поле», — сообщается в Telegram-канале РФС.

Отмечается, что СКА оштрафован на 50 тыс. рублей за неправомерные действия фанатов. Также были дисквалифицированы футболисты «Ессентуков» Гванзав Магомедов на шесть матчей, Эдвард Дзасохов — на пять.

Напомним, что СКА одержал волевую победу над «Ессентуками» благодаря пенальти в компенсированное время. После финального свистка футболисты «Ессентуков» начали спорить с арбитром матча.

Уходя с поля, один из игроков проигравшей команды пнул мяч в сторону болельщиков СКА, после чего началась драка между ними.

Ранее генеральный директор СКА Борис Гузиев прокомментировал инцидент в матче с «Ессентуками».

 

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