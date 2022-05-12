Гендиректор СКА: один игрок «Ессентуков» угрожал судье, другой ударил мячом в голову болельщика

Генеральный директор ростовского СКА Борис Гузиев прокомментировал инцидент в матче 30-го тура ФНЛ-2 с «Ессентуками».

«Конфликт начался на поле с участием игрока «Ессентуков», который начал угрожать судейской коллегии физической расправой, а другой футболист этой команды подошёл к трибуне болельщиков СКА и ударил мячом. Получилось так, что попал болельщику в голову», — цитирует Гузиева Sport24.

Напомним, что СКА одержал волевую победу над «Ессентуками» благодаря пенальти в компенсированное время. Встреча завершилась со счётом 2:1. После финального свистка футболисты «Ессентуков» начали спорить с арбитром матча.

Уходя с поля, один из игроков проигравшей команды пнул мяч в сторону болельщиков СКА, после чего началась драка между ними.

Ранее футболисты «Ессентуков» после матча подрались с болельщиками СКА.