Футболисты «Ессентуков» после матча подрались с болельщиками СКА

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Футболисты «Ессентуков» спровоцировали драку с болельщиками СКА после матча 30-го тура ФНЛ-2.
Футболисты «Ессентуков» после матча подрались с болельщиками СКА
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СКА одержал волевую победу над «Ессентуками» благодаря пенальти в компенсированное время. Встреча завершилась со счётом 2:1. После финального свистка футболисты «Ессентуков» начали спорить с арбитром матча.

Уходя с поля, один из игроков проигравшей команды пнул мяч в сторону болельщиков СКА, после чего началась драка между ними. 

Ранее депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала решение мэрии Москвы временно разрешить продажу спиртных напитков на стадионах.

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