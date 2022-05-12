Футболисты «Ессентуков» после матча подрались с болельщиками СКА
- Gettyimages.ru
- © Glowimages
СКА одержал волевую победу над «Ессентуками» благодаря пенальти в компенсированное время. Встреча завершилась со счётом 2:1. После финального свистка футболисты «Ессентуков» начали спорить с арбитром матча.
Уходя с поля, один из игроков проигравшей команды пнул мяч в сторону болельщиков СКА, после чего началась драка между ними.
Ранее депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала решение мэрии Москвы временно разрешить продажу спиртных напитков на стадионах.