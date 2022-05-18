Плющев объяснил, почему молодые хоккеисты стали уезжать в зарубежные лиги

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, почему многие молодые отечественные хоккеисты предпочитают играть в зарубежных лигах.

«У нас даже клубы сейчас не готовят игроков, чтобы они влились в состав. А молодёжь чувствует, что у нас здесь ничего особенного поймать нельзя, и отправляется искать счастья за океан. Как только заработает система в России, ребята будут уезжать, но не в том количестве. Из пяти хороших двое выберут другую страну, а трое останутся, потому что им здесь будет комфортно. Хоккеисты сейчас не глупые. Они понимают: есть и языковой барьер, и особенности менталитета. Тем более с учётом нынешней обстановки. Поэтому нам нельзя готовить игроков среднего уровня», — заявил Плющев в интревью RT.

По его мнению, начинающим российским хоккеистам необходимо заняться получением высшего образования.

«В своё время игрокам, которые заканчивали карьеру и подходили по своему менталитету команде, всегда говорили: первое заявление пишешь в клуб, а второе — в институт на заочное отделение. Хочешь или нет, а сессию надо сдавать: открыть учебник, почитать, что-то рассказать, диплом защитить. Заставляли учиться, повышать мастерство. А сейчас у нас в данном направлении хоть трава не расти. Никогда не видел, чтобы люди со скудным образованием могли решать какие-то глобальные вопросы. В академии предметы никто не ведёт без специального диплома, а у нас это считается нормальным. Поэтому и тренеров приглашаем, которые в Европе не востребованы, а иногда и вовсе неадекватно себя ведут», — заключил он.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о проблемах российского хоккея в свете санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).