Кожевников опасается, что молодые российские хоккеисты начнут массового уезжать из России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о проблемах российского хоккея в свете санкций со стороны IIHF.

«Думаю, многие будут уезжать. У нас народ же такой — мы не ценим то, что имеем. А потом жалеем. Молодёжь же совсем другая, с ней нужно работать, а этого никто не делает. Они и так стремятся в другие лиги, а сейчас вообще побегут. Поэтому нужно придумывать турниры для молодёжи, чтобы им было интересно. Появлялась возможность попасть в первую команду», — заявил Кожевников в интервью RT.



По его мнению, лимит на легионеров будет способствовать развитию молодых хоккеистов.

«Зачем нам создавать проблемы самим себе с иностранцами? Мы сейчас посмотрели, что случилось. Почти все нас подставили. Да, были нормальные люди, но не так много. А мы с ними возимся. Сейчас останется три, и нормально. И как раз появится возможность, чтобы ребята начали играть. Накатаем. Такое уже проходили раньше», — заключил он.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что российскому хоккею нужна антикризисная программа.