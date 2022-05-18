Плющев считает, что российскому хоккею нужна антикризисная программа

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации в российском хоккее в свете жёстких санкций со стороны IIHF.
Плющев считает, что российскому хоккею нужна антикризисная программа
  • РИА Новости

«У нас хоккей в глубоком кризисе, а значит, требуется антикризисная программа. Она должна не только позволить ребятам расти, но и с организационной точки зрения быть независимой от ФХР и КХЛ. Тем более Дмитрий Чернышенко сейчас заявил, что мы будем заниматься развитием спорта внутри. Освободились ресурсы. Ну так давайте работать, но создавать не фейковые программы, а нормальные, разработанные профессионалами, а не студентами третьего курса. Мы сдвинемся с мёртвой точки, когда уже перестанем пускать пыль в глаза и говорить, что у нас всё здорово и замечательно, если с трудом выигрываем медаль», — заявил Плющев в интервью RT.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Вячеслав Быков высказался о переносе российских этапов Евротура по хоккею из России в Швейцарию на два года.

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