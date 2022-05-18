Кожевников — о выборах главы ФХР: никто не хочет в этом ковыряться в санкционное время

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о выборах на пост президента Федерации хоккея России (ФХР).

«Можно назвать много фамилий, кто мог бы выдвинуть свою кандидатуру. И Илья Ковальчук, и Павел Дацюк, тот же Вячеслав Фетисов. Он очень активный, есть связи. Потихонечку можно что-то делать. Но никто не хочет в этом ковыряться, потому что настали тяжёлые времена. Третьяк уже сколько лет у руля? И продвижения вперёд нет никакого — при всём уважении к нему как к игроку. В итоге топчемся на месте. И это не очень хорошо, на самом деле, когда нет альтернативы, поскольку только в соперничестве ты движешься вперёд, пытаешься что-то доказать», — заявил Кожевников в интервью RT.

Выборы президента ФХР пройдут 19 мая. Третьяк является единственным кандидатом.

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Кожевников высказался об идее перехода ФХР в Азиатскую федерацию хоккея.







