Кожевников высказался об идее перехода ФХР в Азиатскую федерацию хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об идее перейти под юрисдикцию Азиатской федерации хоккея (AIHF).

«Всё равно надо развивать хоккей. Искать альтернативу, где играть. Нас отстранили, и в ближайшее время подвижек в лучшую сторону не предвидится, началась настоящая война. Возможно, стоит посмотреть на Азию. Там не так много, но есть команды. Европейские федерации все обижены на нас. Кто-то вспоминает ещё Полтаву, как шведы, это я уже прошёл 30 лет назад. Мы просто это не замечали, всё как-то мимо нас проходило. Мы Финляндию обучили хоккею, они начали побеждать, выиграли чемпионат мира, и это вскружило голову. Лёд растопило, мозг совсем потёк от тепла своей славы. Они не хотят нас видеть, но играть с кем-то, хотя бы с белорусами, — в любом случае это опыт», — заявил Кожевников RT.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Кожевников высказался о проблемах российского хоккея в свете санкций со стороны IIHF.