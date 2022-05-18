Майгуров: никто из российских биатлонистов не собирается менять спортивное гражданство

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что российские биатлонисты не проявляют инициатив по смене спортивного гражданства в условиях санкций.

«Инициатив от биатлонистов по смене гражданства нет. Я уверен, что в течение этого года их точно не последует, потому что все нацелены тренироваться без всяких проблем», — цитирует Майгурова ТАСС.

По его словам, в зависимости от ситуации данная инициатива может возникнуть. Он также подчеркнул, что всё будет зависеть от того, как долго продлится международный вакуум.

«Я с оптимизмом смотрю вперёд, по многим видам спорта мы скоро вернёмся на международную арену», — заключил Майгуров.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполнительном комитете IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств.

Ранее Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в биатлоне.