Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в биатлоне
- РИА Новости
Сотрудничество подразумевает: формирование совместного календарного плана, разработку программ подготовки и участия сборных по биатлону в совместных спортивных мероприятиях, сообщается в заявлении на официальном сайте СБР.
Отмечается, что соглашение рассчитано на четыре года и будет автоматически продлено при взаимном согласии СБР и БФБ.
29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. Прежде российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.
Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на сезон-2022/23.