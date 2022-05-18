Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в биатлоне

Союз биатлонистов России (СБР) и Белорусская федерация биатлона (БФБ) 18 мая подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в биатлоне.

Сотрудничество подразумевает: формирование совместного календарного плана, разработку программ подготовки и участия сборных по биатлону в совместных спортивных мероприятиях, сообщается в заявлении на официальном сайте СБР.

Отмечается, что соглашение рассчитано на четыре года и будет автоматически продлено при взаимном согласии СБР и БФБ.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. Прежде российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на сезон-2022/23.