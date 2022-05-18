Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в биатлоне

Короткая ссылка
Союз биатлонистов России (СБР) и Белорусская федерация биатлона (БФБ) 18 мая подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в биатлоне.
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в биатлоне
  • РИА Новости

Сотрудничество подразумевает: формирование совместного календарного плана, разработку программ подготовки и участия сборных по биатлону в совместных спортивных мероприятиях, сообщается в заявлении на официальном сайте СБР.

Отмечается, что соглашение рассчитано на четыре года и будет автоматически продлено при взаимном согласии СБР и БФБ.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. Прежде российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на сезон-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить