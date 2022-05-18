Гол и пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в матче плей-офф НХЛ
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Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.
В составе «Тампы» шайбы забросили Кори Перри (37-я минута), Пьерр Белльмар (44-я), Никита Кучеров (56-я), Росс Колтон (58-я). У «Флориды» отличился Энтони Дюклер (15-я).
Кучеров также записал на свой счёт результативную передачу. Один голевой пас в активе его одноклубника Михаила Сергачёва.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков. Сергей Бобровский из «Флориды» — 32.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдёт 20 мая во Флориде.
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