Гол и пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в матче плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях нанёс поражение «Флорида Пантерз» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Джона Купера.

В составе «Тампы» шайбы забросили Кори Перри (37-я минута), Пьерр Белльмар (44-я), Никита Кучеров (56-я), Росс Колтон (58-я). У «Флориды» отличился Энтони Дюклер (15-я).

Кучеров также записал на свой счёт результативную передачу. Один голевой пас в активе его одноклубника Михаила Сергачёва.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков. Сергей Бобровский из «Флориды» — 32.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдёт 20 мая во Флориде.

Ранее нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своих требованиях к новому контракту.