Карасёв назначен на пост главного тренера мужской команды ПБК МБА

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Экс-тренер сборной России по баскетболу Василий Карасёв стал наставником мужской команды ПБК МБА.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С 2014 по 2018 год 51-летний специалист был наставником «Зенита». В сезоне-2015/16 его признали лучшим тренером Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2020/21 Карасёв возглавлял женское курское «Динамо» и помог команде оформить золотой дубль, выиграв Кубок России и впервые в истории клуба Премьер-лигу.

Ранее в пресс-службе баскетбольного ЦСКА отреагировали на информацию о том, что главный тренер команды Димитрис Итудис может покинуть свой пост.

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