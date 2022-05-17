Источник: Фернандес улетит в Бразилию после матча ЦСКА с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вернётся в Бразилию после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

Как сообщает Фабио Алейшо в своём Twitter, 31-летний футболист не знает, когда сможет вернуться в Россию.

Отмечается, что расторжение контракта Фернандеса с красно-синими ещё никто не подтвердил.

Защитник перешёл в столичный клуб из «Гремио» в 2012 году. В сезоне-2021/22 он сыграл за ЦСКА 29 матчей и отметился двумя голами. Контракт Фернандеса с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее агент полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена Бернард Колиньон опроверг информацию об уходе футболиста из ЦСКА после матча с «Ростовом».