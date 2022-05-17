Габулов: Дзагоев полон желания играть и не думает о завершении карьеры

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Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева.
Габулов: Дзагоев полон желания играть и не думает о завершении карьеры
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Разговаривал с Аланом, он полон желания играть, о завершении карьеры не думает. Насчёт того, собирается он уходить из ЦСКА или нет, не знаю. Это зависит от руководства клуба», — цитирует Габулова Sport24.

Напомним, что футболист выступает за московский клуб с 2008 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзагоев принял участие в 30 матчах, в которых сделал три результативные передачи.

Ранее Дзагоев прокомментировал информацию о завершении своей карьеры.

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