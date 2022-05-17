Источник: Гбамен покинет ЦСКА по окончании сезона-2021/22

Полузащитник столичного ЦСКА Жан-Филипп Гбамен покинет клуб по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, красно-синие не планируют продлевать с ним контракт, поэтому 26-летний футболист вылетит во Францию сразу после домашней игры армейцев с «Ростовом» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе 2022 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в десяти матчах РПЛ, забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, почему защитник красно-синих Марио Фернандес хочет покинуть клуб по окончании текущего сезона.