Поветкин поздравил Ковалёва с победой над Пулевым

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин поздравил россиянина Сергея Ковалёва с победой в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде с Тервелом Пулевым из Болгарии.
Поветкин поздравил Ковалёва с победой над Пулевым
  • AP
  • © Matt Dunham

«С победой, Сергей», — написал Поветкин в соцсетях.

Ковалёв провёл первый бой с 2019 года. Российский боксёр победил единогласным решением судей (98:92, 98:92 97:93). Бой прошёл 15 мая в Инглвуде (США). Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.

В активе боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения. Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 16 побед (13 нокаутом).

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал победу Ковалёва.

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