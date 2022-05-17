Российский боксёр Кузьмин проведёт бой с Ларти в Москве

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Россиянин Сергей Кузьмин проведёт поединок против ганского бойца Ричарда Ларти в Москве на боксёрском вечере «Короли нокаутов».
Российский боксёр Кузьмин проведёт бой с Ларти в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Heathcote

Как сообщает пресс-служба «ЮКА Промоушен», главным событием вечера станет бой Кузьмина и Ларти.

На счету Кузьмина 16 побед (12 — нокаутом) на профессиональном ринге и два поражения. На счету Ларти 14 побед (11 — нокаутом) и пять поражений.

Поединок состоится 27 мая в Москве.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв рассказал, что организации предстоит сложная работа, чтобы вернуть признание Международного олимпийского комитета (МОК).

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