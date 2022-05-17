Кремлёв: Международная ассоциация бокса сделает всё возможное, чтобы вернуть признание МОК

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв рассказал, что организации предстоит сложная работа для того, чтобы вернуть признание Международного олимпийского комитета (МОК).
Кремлёв: Международная ассоциация бокса сделает всё возможное, чтобы вернуть признание МОК
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«В конечном счёте это должен решить Международный олимпийский комитет. IBA предстоит тяжёлая работа для признания МОК. Мы сделаем всё возможное, чтобы было как можно больше шансов», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Напомним, что МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии, в связи с чем IBA в марте запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под свой эгидой.

Ранее Кремлёв рассказал о планах IBA на ближайшее время.

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