Кремлёв: Международная ассоциация бокса сделает всё возможное, чтобы вернуть признание МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв рассказал, что организации предстоит сложная работа для того, чтобы вернуть признание Международного олимпийского комитета (МОК).

«В конечном счёте это должен решить Международный олимпийский комитет. IBA предстоит тяжёлая работа для признания МОК. Мы сделаем всё возможное, чтобы было как можно больше шансов», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Напомним, что МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии, в связи с чем IBA в марте запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под свой эгидой.

Ранее Кремлёв рассказал о планах IBA на ближайшее время.