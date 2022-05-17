Кремлёв: Международная ассоциация бокса сделает всё возможное, чтобы вернуть признание МОК
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
«В конечном счёте это должен решить Международный олимпийский комитет. IBA предстоит тяжёлая работа для признания МОК. Мы сделаем всё возможное, чтобы было как можно больше шансов», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
Напомним, что МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии, в связи с чем IBA в марте запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под свой эгидой.
Ранее Кремлёв рассказал о планах IBA на ближайшее время.