Кремлёв рассказал о планах Международной ассоциации бокса после своего переизбрания
- РИА Новости
«Мы планируем делать всё для комфорта боксёров, тренеров и национальных ассоциаций. В частности, хотим продолжить открывать боксёрские академии на всех континентах», — цитирует Кремлёва ТАСС.
Он также выразил благодарность участникам внеочередного конгресса ассоциации в Стамбуле за оказанные поддержку и доверие.
Кремлёв 14 мая был переизбран на пост президента IBA. Россиянин возглавил ассоциацию в 2020 году.
Ранее сообщалось, что выставочный бой между Флойдом Мейвезером и Доном Муром перенесён из-за смерти президента ОАЭ.