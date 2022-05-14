Кремлёв рассказал о планах Международной ассоциации бокса после своего переизбрания

Президент Международная ассоциация бокса (IBA) Умар Кремлёв рассказал о планах организации на ближайшее время.

«Мы планируем делать всё для комфорта боксёров, тренеров и национальных ассоциаций. В частности, хотим продолжить открывать боксёрские академии на всех континентах», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Он также выразил благодарность участникам внеочередного конгресса ассоциации в Стамбуле за оказанные поддержку и доверие.

Кремлёв 14 мая был переизбран на пост президента IBA. Россиянин возглавил ассоциацию в 2020 году.

Ранее сообщалось, что выставочный бой между Флойдом Мейвезером и Доном Муром перенесён из-за смерти президента ОАЭ.