Чесноков: Хачанов играет в этом году лучше, чем в предыдущем

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Карен Хачанов проводит этот сезон лучше, чем предыдущий
Чесноков: Хачанов играет в этом году лучше, чем в предыдущем
  • AP
  • © Andy Brownbill

«Хачанов в последнее время играет неровно, он может выиграть первый сет у Джоковича или Циципаса, а потом он начинает физически проседать», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его словам, если вспомнить, как теннисист играл в прошлом году, то на турнире в Лионе были достаточно слабые соперники, и он с трудом их обыгрывал, а в полуфинале турнира он вообще проиграл без шансов.

«В целом в этом году Карен играет лучше, он лучше готов», — заключил Чесноков.

Хачанов обыграл француза Жиля Симона и вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Лионе.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Россиянин не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти и три раза подал навылет. Симон выполнил два эйса, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Хачанов встретится со словаком Алексом Молчаном.

Ранее Чесноков заявил, что теннисистка Касаткина набрала хорошую форму.

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