Чесноков заявил, что теннисистка Касаткина набрала хорошую форму

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил форму российской теннисистки Дарьи Касаткиной.
Чесноков заявил, что теннисистка Касаткина набрала хорошую форму
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«То, что она дошла до полуфинала, — это очень хороший результат, я несколько ему удивлён. Сейчас она набрала хорошую форму, и хотелось бы, чтобы она прогрессировала дальше», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, что Касаткина в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации категории WTA-1000 в Риме уступила Онс Жабер из Туниса. Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась в трёх сетах — 4:6, 6:1, 5:7. 

Ранее Ига Свёнтек выиграла турнир в Риме, одержав 28-ю победу подряд.

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