Гончаренко положительно оценила стабильность работы в ФФККР

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение, что стабильность в руководстве Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) даёт ощущение защищённости и уверенности в завтрашнем дне.

«Я достаточно консервативный человек, для меня нет неожиданности в новости о том, что будет одна кандидатура», — цитирует Гончаренко ТАСС.

По её мнению, в Федерации есть некий устоявшийся процесс, определённая стратегия на развитие, которая давала неплохие результаты, поэтому дальше нужно двигаться этим же курсом. Она также подчеркнула, что было бы здорово, если бы были ещё какие-то претенденты.

«Но, если ситуация складывается так, ничего страшного не вижу, потому что постоянство — признак мастерства, стабильность успокаивает и даёт момент защищённости, уверенности», — заключила Гончаренко.

Действующий президент ФФККР Александр Горшков был переизбран в мае 2018 года. Он возглавляет федерацию с 2010-го. 75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Отчётно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдёт 25 мая.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что нормально относится к выдвижению Горшкова на пост президента ФФККР.