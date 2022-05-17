Чесноков считает, что Медведеву будет непросто в первом матче после операции

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет нелегко победить француза Ришара Гаске на турнире в Женеве (Швейцария).

«Я думаю, у Медведева будет сложный матч, потому что он давно не играл после травмы. Гаске — непростой соперник, у них раньше были непростые матчи. В принципе, возвращаться на корт после операции не так просто, поэтому будут сложности», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев сыграет с Гаске во втором круге турнира в Женеве. Последний раз россиянин выходил на корт 31 марта.

Напомним, российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла около двух месяцев.

Ранее Медведев заявил о готовности сыграть на Уимблдоне в случае допуска.