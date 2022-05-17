Чесноков считает, что Медведеву будет непросто в первом матче после операции

Короткая ссылка
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет нелегко победить француза Ришара Гаске на турнире в Женеве (Швейцария).
Чесноков считает, что Медведеву будет непросто в первом матче после операции
  • AP
  • © Wilfredo Lee

«Я думаю, у Медведева будет сложный матч, потому что он давно не играл после травмы. Гаске — непростой соперник, у них раньше были непростые матчи. В принципе, возвращаться на корт после операции не так просто, поэтому будут сложности», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев сыграет с Гаске во втором круге турнира в Женеве. Последний раз россиянин выходил на корт 31 марта.

Напомним, российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла около двух месяцев. 

Ранее Медведев заявил о готовности сыграть на Уимблдоне в случае допуска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить