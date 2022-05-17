«РБ Спорт»: собрание клубов РПЛ пройдёт 19 мая
- Gettyimages.ru
- © Cocoon
Об этом сообщает «РБ Спорт».
Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором были отклонены запросы на расширение команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в сезоне-2021/22.
29 апреля СМИ сообщили, что РПЛ всё-таки может быть расширена до 18 команд. Рассматривается вариант стыковых матчей между 15-й и 16-й командами РПЛ с клубами, занявшими третье и четвёртое места в ФНЛ.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему выступает за увеличение количества клубов в РПЛ с 16 до 18.