Карполь: думаю, не смогу так активно участвовать в тренировках «Уралочки»
- РИА Новости
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«Думаю, так активно не смогу. Всё больше будет заниматься этим делом Михаил. Я его готовлю уже 15 лет, готовлю очень много, он самостоятельно проводил занятия», — цитирует его ТАСС.
84-летний Карполь является самым титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он работает в «Уралочке» с 1969 года.
В пятом матче финальной серии калининградский «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» и стал чемпионом России.
Решающий матч прошёл в Калининграде. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу хозяек. Таким образом, волейболистки «Локомотива» защитили титул чемпионок страны.
Ранее сообщалось, что Карполь не будет участвовать в заседании комиссии ВФВ по эпизоду с Воронковым.