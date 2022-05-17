Карполь: думаю, не смогу так активно участвовать в тренировках «Уралочки»

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Заслуженный тренер СССР и России по волейболу, старший тренер женского клуба «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга Николай Карполь рассказал, что не сможет активно участвовать в тренировочном процессе команды.
Карполь: думаю, не смогу так активно участвовать в тренировках «Уралочки»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Думаю, так активно не смогу. Всё больше будет заниматься этим делом Михаил. Я его готовлю уже 15 лет, готовлю очень много, он самостоятельно проводил занятия», — цитирует его ТАСС.

84-летний Карполь является самым титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он работает в «Уралочке» с 1969 года.

В пятом матче финальной серии калининградский «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» и стал чемпионом России.

Решающий матч прошёл в Калининграде. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу хозяек. Таким образом, волейболистки «Локомотива» защитили титул чемпионок страны.

Ранее сообщалось, что Карполь не будет участвовать в заседании комиссии ВФВ по эпизоду с Воронковым.

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