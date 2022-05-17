Карполь не будет участвовать в заседании комиссии ВФВ по эпизоду с Воронковым

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Старший тренер женского клуба «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга Николай Карполь заявил, что не будет участвовать в заседании дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), на котором будет рассмотрен эпизод с участием главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.
Карполь не будет участвовать в заседании комиссии ВФВ по эпизоду с Воронковым
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Думаю, там возможно участие в формате онлайн. Кто-то будет участвовать, быть может, директор клуба. Я уже в отпуске нахожусь, поэтому не буду участвовать. Лично в Москве Монталво не будет, она может только участвовать онлайн», — цитирует Карполя ТАСС.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка до этого принесла своей команде несколько очков.

После этого клуб из Екатеринбурга потребовал от тренера принести извинения, однако до сих пор их не получил. Сама же волейболистка говорила, что её не задели слова Воронкова, однако они показали отсутствие у него профессиональной этики.

Ранее в ВФВ рассказали, какое наказание может ждать Воронкова за расистское высказывание.

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