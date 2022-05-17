Кафельников призвал не ждать сверхъестественных результатов от Медведева на «Ролан Гаррос»
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«Сверхъестественного от Медведева на «Ролан Гаррос» ожидать не нужно. Даня не любит грунт, он показывает там свои худшие результаты. Не думаю, что из-за четвертьфинала в прошлом году он полюбил это покрытие. Если выиграет пару матчей — уже хорошо», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».
В 2021-м году Медведев дошёл до четвертьфинала «Ролан-Гаррос».
Российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла около двух месяцев. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.
Ранее тренер Медведева Жиль Сервара рассказал о задачах своего подопечного на турнире «Ролан-Гаррос».