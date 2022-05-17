Кафельников призвал не ждать сверхъестественных результатов от Медведева на «Ролан Гаррос»

Двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников оценил шансы второй ракетки мира Даниила Медведева на турнире «Ролан Гаррос».

«Сверхъестественного от Медведева на «Ролан Гаррос» ожидать не нужно. Даня не любит грунт, он показывает там свои худшие результаты. Не думаю, что из-за четвертьфинала в прошлом году он полюбил это покрытие. Если выиграет пару матчей — уже хорошо», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

В 2021-м году Медведев дошёл до четвертьфинала «Ролан-Гаррос».

Российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. Его реабилитация заняла около двух месяцев. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее тренер Медведева Жиль Сервара рассказал о задачах своего подопечного на турнире «Ролан-Гаррос».