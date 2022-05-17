В июне Минск примет открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию

Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию пройдёт в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

Отмечается, что чемпионат включён в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2022 год.

Турнир пройдёт с 15 по 25 июня.

Напомним, что FIE временно отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. До этого Международный олимпийский комитет рекомендовал всем спортивным организациям запретить выступление российских и белорусских атлетов.

Ранее глава ФФР Ильгар Мамедов высказался о решении обратиться в швейцарский гражданский суд по вопросу отстранения российских спортсменов.