Сёмин: система VAR принесла в РПЛ больше плюсов, чем минусов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал работу VAR в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«К VAR есть вопросы, но убирать эту систему из РПЛ не стоит. Мы не можем игнорировать развитие футбола во всём мире и отказаться от VAR. За то время, что система существует в РПЛ, она принесла больше плюсов, чем минусов», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко высказался о своём будущем.