Черевченко: шансы остаться в России и уехать пока 50 на 50

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко высказался о своём будущем.

«Шансы остаться в России и уехать пока 50 на 50. Но, конечно, я с удовольствием остался бы в России дальше, потому что всё привычно. Если ехать за рубеж, то это другой чемпионат, другой менталитет и надо будет потратить время на адаптацию, но я этого не боюсь», — цитирует Черевченко «Спорт-экспресс».

22 февраля стало известно о том, что «Химки» уволили Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Он работал в «Химках» с сентября 2020 года. На тот момент команда занимала последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 29-го тура чемпионата России подмосковный клуб занимает 13-е место, набрав 29 очков.

Ранее Черевченко заявил, что Алексей Сторожук должен продолжить тренировать «Краснодар».