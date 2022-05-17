Черевченко считает, что Сторожук должен продолжить тренировать «Краснодар»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко высказался об исполняющем обязанности наставника «Краснодара» Александре Сторожуке.
Черевченко считает, что Сторожук должен продолжить тренировать «Краснодар»
  • РИА Новости

«Если смотреть на результаты, которые показывает тренер, то я думаю, что он должен остаться. Не знаю, какие задачи будет решать президент клуба. Но с этим тренером команда добивается успехов и футболисты прогрессируют. Лично моё мнение, его надо оставлять», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Краснодар» в 29-м туре РПЛ впервые в своей истории выпустил на поле 11 воспитанников и одержал победу над ЦСКА, благодаря чему поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице.

В марте краснодарский клуб покинул Даниэль Фарке, а также свои контракты приостановили восемь легионеров команды.

Ранее тренер «Краснодара» Сторожук поблагодарил игроков команды за самоотдачу в матче с ЦСКА.

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