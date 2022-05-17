Черевченко считает, что Сторожук должен продолжить тренировать «Краснодар»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко высказался об исполняющем обязанности наставника «Краснодара» Александре Сторожуке.

«Если смотреть на результаты, которые показывает тренер, то я думаю, что он должен остаться. Не знаю, какие задачи будет решать президент клуба. Но с этим тренером команда добивается успехов и футболисты прогрессируют. Лично моё мнение, его надо оставлять», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Краснодар» в 29-м туре РПЛ впервые в своей истории выпустил на поле 11 воспитанников и одержал победу над ЦСКА, благодаря чему поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице.

В марте краснодарский клуб покинул Даниэль Фарке, а также свои контракты приостановили восемь легионеров команды.

Ранее тренер «Краснодара» Сторожук поблагодарил игроков команды за самоотдачу в матче с ЦСКА.