Гендиректор «Зенита» заявил, что игроки «Спартака» проигнорировали фейр-плей

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с голом в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:1).

«Понятие справедливой игры в лучшую сторону отличает футбол от других видов спорта. Когда игрок получил травму или есть риск её получения, соперник не продолжает атаку, а выбивает мяч в аут. Тем не менее «Спартак» решил продолжить игру и забил гол», — цитирует Медведева ТАСС.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Санкт-петербургский клуб сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения.

За один тур до окончания текущего чемпионата России по футболу «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Чемпионом же уже досрочно стал «Зенит» (65).

Ранее Анзор Кавазашвили раскритиковал игру легионеров «Спартака» в матче с «Зенитом».