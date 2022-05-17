Гендиректор «Зенита» заявил, что игроки «Спартака» проигнорировали фейр-плей
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Понятие справедливой игры в лучшую сторону отличает футбол от других видов спорта. Когда игрок получил травму или есть риск её получения, соперник не продолжает атаку, а выбивает мяч в аут. Тем не менее «Спартак» решил продолжить игру и забил гол», — цитирует Медведева ТАСС.
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Санкт-петербургский клуб сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения.
За один тур до окончания текущего чемпионата России по футболу «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Чемпионом же уже досрочно стал «Зенит» (65).
Ранее Анзор Кавазашвили раскритиковал игру легионеров «Спартака» в матче с «Зенитом».