Кавазашвили раскритиковал игру легионеров «Спартака» в матче с «Зенитом»

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили прокомментировал игру иностранных игроков «Спартака» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Я сравнил две команды. «Спартак» не может похвастаться тем, что у него в составе хорошие легионеры. За те деньги, которые были потрачены на них, они должны положить мяч в ворота и выиграть игру. Позор!» — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

Красно-белые и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Санкт-петербургский клуб сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения.

Ранее защитник московского клуба Максимилиано Кофрие пообещал болельщикам красно-белых, что команда будет бороться за золотые медали чемпионата России в следующем сезоне.

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