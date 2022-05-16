Кофрие пообещал фанатам, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие пообещал болельщикам красно-белых, что команда будет бороться за золотые медали чемпионата России в следующем сезоне.

«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Всё возможно», — цитирует Кофрие «РБ Спорт».

За один тур до окончания текущего чемпионата России по футболу «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Чемпионом же уже досрочно стал «Зенит» (65).

Ранее в «Спартаке» выступили против расширения РПЛ до 18 команд.