Кофрие пообещал фанатам, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Всё возможно», — цитирует Кофрие «РБ Спорт».
За один тур до окончания текущего чемпионата России по футболу «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Чемпионом же уже досрочно стал «Зенит» (65).
Ранее в «Спартаке» выступили против расширения РПЛ до 18 команд.