Кофрие пообещал фанатам, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне

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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие пообещал болельщикам красно-белых, что команда будет бороться за золотые медали чемпионата России в следующем сезоне.
Кофрие пообещал фанатам, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Всё возможно», — цитирует Кофрие «РБ Спорт»

За один тур до окончания текущего чемпионата России по футболу «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Чемпионом же уже досрочно стал «Зенит» (65).

Ранее в «Спартаке» выступили против расширения РПЛ до 18 команд.

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