Хореограф Тутберидзе объявил, что уезжает в Донецк и Луганск для проведения мастер-классов

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков проведёт благотворительные мастер-классы по фигурному катанию в Донецке и Луганске.
Хореограф Тутберидзе объявил, что уезжает в Донецк и Луганск для проведения мастер-классов
  • РИА Новости

«С администрацией ЛДНР всё решено, сотрудники студии (в том числе и я) выезжают ровно через неделю. Сбор продолжается, так как деток будет больше, чем мы ожидали», — написал хореограф в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что это гуманитарная миссия, а не военная и политическая. Он отметил, что они поедут исключительно к детям.

Хореограф работает в команде Тутберидзе с 2008 года. Он сыграл значительную роль в становлении многих фигуристок «Хрустального», включая Евгению Медведеву и Камилу Валиеву.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как проходит подготовка к ледовому шоу в ДНР.

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