В «Химках» сообщили, что Мирзов подписал контракт до конца сезона-2022/23

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков заявил, что полузащитник Резиуан Мирзов подписал контракт.
В «Химках» сообщили, что Мирзов подписал контракт до конца сезона-2022/23
  • РИА Новости

«Да, Мирзов подписал контракт до конца сезона-2022/23. Мы договорились ещё об этом с ним в конце того года», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Напомним, что футболист выступает за подмосковный клуб на правах аренды. Права на Мирзова принадлежат московскому «Спартаку».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 39 матчах «Химок», забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Юрий Жирков и Павел Мамаев покинут «Химки» по окончании сезона.

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