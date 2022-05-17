Дибала разрыдался после последнего домашнего матча за «Ювентус»

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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сдержал эмоций после последнего матча на домашнем стадионе туринского клуба.
Дибала разрыдался после последнего домашнего матча за «Ювентус»
  • Gettyimages.ru

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал на своём поле «Лацио» (2:2). Для футболиста этот матч стал последним на домашнем стадионе команды. Одноклубники и болельщики устроили проводы. Во время прощания Дибала не сдержал слёз.

Напомним, что форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Дибала написал прощальное письмо «Ювентусу», который он покинет по окончании сезона.

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