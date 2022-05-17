Роналду не попал в список претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ

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Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала список претендентов на звание «Игрок года» в сезоне-2021/22.
Роналду не попал в список претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ
  • Gettyimages.ru

В список вошли: Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Джаррод Боуэн, Сон Хын Мин, Джеймс Уорд-Праус и Букайо Сака. В число претендентов не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне АПЛ футболист принял участие в 30 матчах команды, в которых забил 18 мячей и сделал три голевые передачи.

Заключительный тур лиги пройдёт 18 мая. Все матчи будут сыграны в 18:00 мск.

Ранее Юрген Клопп ответил Борису Джонсону, который раскритиковал болельщиков «Ливерпуля» после ситуации с гимном.

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