Роналду не попал в список претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала список претендентов на звание «Игрок года» в сезоне-2021/22.

В список вошли: Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Джаррод Боуэн, Сон Хын Мин, Джеймс Уорд-Праус и Букайо Сака. В число претендентов не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне АПЛ футболист принял участие в 30 матчах команды, в которых забил 18 мячей и сделал три голевые передачи.

Заключительный тур лиги пройдёт 18 мая. Все матчи будут сыграны в 18:00 мск.

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