«Ньюкасл» одержал победу над «Арсеналом» в матче АПЛ

«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Эдди Хау.

На 55-й минуте в свои же ворота забил защитник «Арсенала» Бен Уайт. За «Ньюкасл» мяч забил Бруно Гимарайнс (на 85-й минуте).

«Ньюкасл», набравший 46 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 66 очками располагается на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Ньюкаслом» в матче 36-го тура АПЛ.