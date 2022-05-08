«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Ньюкаслу» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Ньюкаслом» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

В составе хозяев дублем отметился Рахим Стерлинг, а также отличились Эмерик Лапорт, Родриго Эрнандес и Фил Фоден.

Таким образом, «Сити» набрал 86 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Ньюкасл» (43) находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Эдварда Нкетиа помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в 36-м туре АПЛ.