«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Ньюкаслу» в матче АПЛ
- Gettyimages.ru
- © Martin Rickett - PA Images
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
В составе хозяев дублем отметился Рахим Стерлинг, а также отличились Эмерик Лапорт, Родриго Эрнандес и Фил Фоден.
Таким образом, «Сити» набрал 86 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Ньюкасл» (43) находится на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Эдварда Нкетиа помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в 36-м туре АПЛ.