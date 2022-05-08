Дубль Нкетиа помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в 36-м туре АПЛ
- AP
- © Frank Augstein
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.
В составе канониров дубль оформил Эдвард Нкетиа, который отличился на пятой и десятой минутах. У гостей единственный мяч на 66-й забил Диего Льоренте.
Причём на 27-й минуте «Лидс» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Люк Эйлинг.
«Арсенал» набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Лидс» (34) находится на 18-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в 36-м туре АПЛ.