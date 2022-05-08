Дубль Нкетиа помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в 36-м туре АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Лидсом» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

В составе канониров дубль оформил Эдвард Нкетиа, который отличился на пятой и десятой минутах. У гостей единственный мяч на 66-й забил Диего Льоренте.

Причём на 27-й минуте «Лидс» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Люк Эйлинг.

«Арсенал» набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Лидс» (34) находится на 18-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в 36-м туре АПЛ.