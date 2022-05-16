«Нэшвилл» подписал контракт новичка с российским голкипером Аскаровым

Российский вратарь Ярослав Аскаров подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз».

Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Нэшвилл» выбрал 19-летнего вратаря под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В начале мая 2022 года Аскаров подписал пробный контракт до конца сезона с фарм-клубом «Нэшвилла» — «Милуоки Эдмиралс».

В сезоне-2021/22 Аскаров сыграл шесть матчей за СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Кисаков подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз».