«Нэшвилл» подписал контракт новичка с российским голкипером Аскаровым

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Российский вратарь Ярослав Аскаров подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз».
«Нэшвилл» подписал контракт новичка с российским голкипером Аскаровым
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Нэшвилл» выбрал 19-летнего вратаря под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В начале мая 2022 года Аскаров подписал пробный контракт до конца сезона с фарм-клубом «Нэшвилла» — «Милуоки Эдмиралс».

В сезоне-2021/22 Аскаров сыграл шесть матчей за СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 

Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Кисаков подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз».

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