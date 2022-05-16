«Нэшвилл» подписал контракт новичка с российским голкипером Аскаровым
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Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба НХЛ.
«Нэшвилл» выбрал 19-летнего вратаря под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В начале мая 2022 года Аскаров подписал пробный контракт до конца сезона с фарм-клубом «Нэшвилла» — «Милуоки Эдмиралс».
В сезоне-2021/22 Аскаров сыграл шесть матчей за СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Кисаков подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз».