«Баффало» подписал трёхлетний контракт новичка с российским форвардом Кисаковым

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Российский нападающий Александр Кисаков подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз».
«Баффало» подписал трёхлетний контракт новичка с российским форвардом Кисаковым
  • AP
  • © Joshua Bessex

Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Баффало» выбрал 19-летнего форварда под общим 53-м номером на драфте НХЛ 2021 года. Кисаков в сезоне-2021/22 провёл четыре матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе московского «Динамо».

На счету нападающего в 51 игре за молодёжную команду «Динамо» в регулярном чемпионате МХЛ 56 очков (26 шайб + 30 голевых передач).

Ранее главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался об игре российского форварда Евгения Малкина в первом раунде плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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