Черчесов сообщил, что к нему поступали предложения от российских клубов

Российский специалист Станислав Черчесов, главный тренер венгерского «Ференцвароша», рассказал, что отечественные клубы пытались приглашать его на работу.

«Возвращение в российский топ-клуб? Мы работаем тут в топ-клубе, нужно решать задачи. Что, если завтра позвонит «Локомотив»? Мне звонят из России, я говорю: звоните в клуб, у меня контракт. Не «Локомотив», а другие команды, это неважно. Мы заняты здесь работой», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году и привёл команду к победе в чемпионате Венгрии и завоеванию Кубка страны. До этого специалист на протяжении пяти лет тренировал сборную России, с которой дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Ранее Черчесов высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубках на сезон-2022/23.