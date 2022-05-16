Черчесов сообщил, что к нему поступали предложения от российских клубов
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«Возвращение в российский топ-клуб? Мы работаем тут в топ-клубе, нужно решать задачи. Что, если завтра позвонит «Локомотив»? Мне звонят из России, я говорю: звоните в клуб, у меня контракт. Не «Локомотив», а другие команды, это неважно. Мы заняты здесь работой», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году и привёл команду к победе в чемпионате Венгрии и завоеванию Кубка страны. До этого специалист на протяжении пяти лет тренировал сборную России, с которой дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
Ранее Черчесов высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубках на сезон-2022/23.