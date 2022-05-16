Правительство Великобритании обеспокоено тем, что Абрамович может разорить «Челси»
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Как сообщает The Telegraph, бизнесмен отказывается принимать новую структуру продажи, которую ему предложили министры.
Напомним, что лондонский клуб согласовал условия приобретения контрольного пакета акций клуба с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули, но переговоры с правительством приостановились из-за судьбы кредита размером £1,6 млрд.
Последним владельцем «Челси» являлся Роман Абрамович. Российский бизнесмен приобрёл лондонский клуб в 2003 году. При Абрамовиче «Челси» пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, трижды завоевал Суперкубок страны, дважды выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также одержал победу в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.
Ранее представитель Абрамовича опроверг слухи об увеличении стоимости «Челси».