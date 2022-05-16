Правительство Великобритании обеспокоено тем, что Абрамович может разорить «Челси»

Правительство Великобритании обвинило Романа Абрамовича в том, что он ставит лондонский «Челси» под угрозу банкротства.

Как сообщает The Telegraph, бизнесмен отказывается принимать новую структуру продажи, которую ему предложили министры.

Напомним, что лондонский клуб согласовал условия приобретения контрольного пакета акций клуба с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули, но переговоры с правительством приостановились из-за судьбы кредита размером £1,6 млрд.

Последним владельцем «Челси» являлся Роман Абрамович. Российский бизнесмен приобрёл лондонский клуб в 2003 году. При Абрамовиче «Челси» пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, трижды завоевал Суперкубок страны, дважды выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также одержал победу в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Ранее представитель Абрамовича опроверг слухи об увеличении стоимости «Челси».