Правительство Великобритании обеспокоено тем, что Абрамович может разорить «Челси»

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Правительство Великобритании обвинило Романа Абрамовича в том, что он ставит лондонский «Челси» под угрозу банкротства.
Правительство Великобритании обеспокоено тем, что Абрамович может разорить «Челси»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщает The Telegraph, бизнесмен отказывается принимать новую структуру продажи, которую ему предложили министры.

Напомним, что лондонский клуб согласовал условия приобретения контрольного пакета акций клуба с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули, но переговоры с правительством приостановились из-за судьбы кредита размером £1,6 млрд.

Последним владельцем «Челси» являлся Роман Абрамович. Российский бизнесмен приобрёл лондонский клуб в 2003 году. При Абрамовиче «Челси» пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, трижды завоевал Суперкубок страны, дважды выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также одержал победу в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Ранее представитель Абрамовича опроверг слухи об увеличении стоимости «Челси».

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